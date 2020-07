Überlebenskampf am Kunstmarkt

Um von Kunst leben zu können, muss man nötigenfalls auch Überlebenskünstler sein: Der private Markt schwächelt, der öffentliche ist oft intransparent. Mit einer One-Woman-Demo protestierte daher die Künstlerin Birgit Zinner am " Tag der Menschenrechte" für verbindliche Förderrichtlinien und einen detaillierten Kunstbericht der Stadt Wien. Ort der Aktion: das Musa (Museum Startgalerie Artothek). Dort werden die Ankäufe der Stadt ausgestellt. Es sei unklar, wer in der Jury sitze und nach welchen Vorgaben gekauft werde, so Zinner.

Ein einziges Mal, vor 15 Jahren, hat die Stadt ein Werk von ihr erworben. Eingereicht hat sie seither jedes Jahr, doch die Regeln seien diffus und würden manchmal auch spontan geändert: "Für mich ist diese Situation, geprägt von Gerüchten und widersprüchlichen Auskünften, Hoffnungen auf willkürliche Zuwendungen und Ängsten vor Benachteiligung, sollte man in ,Ungnade fallen‘, unerträglich und entwürdigend." Der Bund veröffentlicht übrigens im Gegensatz zu Wien jährlich eine Liste seiner Ankäufe.

Die Bildobjekt-Künstlerin Zinner lässt sich in kein Schema pressen. Aus Holz sägt sie in ihrem gemieteten Atelier im siebten Bezirk mehrdimensionale Objekte, die sich je nach Blickwinkel in Farbe und Form verändern. Da kann es auch vorkommen, dass man auf darunter geklebtes Holzspielzeug stößt. Sie hat an der Angewandten studiert (Tapisserie, Malerei und Grafik bei Rader-Soulek und Caramelle), hat für ihre Arbeiten Stipendien und Prämien bekommen, kann auf viele Ausstellungen verweisen und wird von zwei renommierten Galerien (Hrobsky und Walker) verkauft – zu durchaus moderaten Preisen: 3000 bis 5000 Euro kosten die Arbeiten ungefähr.