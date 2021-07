Handels-Schifffahrt: Piraten schlugen 246 Mal zu

Die Reedereien dürften ihre Schiffe zudem nicht mit ihren eigenen Sicherheitskräften beschützen, weil das die Küstenstaaten dort nicht zuließen. „Die deutsche Bundesregierung muss sich über die Europäische Union dringend für die Zulassung privater bewaffneter Sicherheitskräfte an Bord unserer Schiffe durch die Anrainerstaaten am Golf von Guinea einsetzen“, sagte Nagel. Die Deutsche Marine will sich nun doch nicht mit einem U-Boot an der Anti-Piraten-Mission vor der Küste Somalias beteiligen. „Der Einsatz von U34 von März bis August wurde aus operativen Gründen abgesagt“, sagte ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock. Grund seien die Belastungen durch den Anti-IS-Einsatz und die Operation „Sophia“ im Mittelmeer gegen Schleuser. Vor Somalia kämen nun lediglich die Fregatte „Bayern“ und der Tanker „Spessart“ zum Einsatz.