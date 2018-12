Überbetriebliche Lehre ist teuer, aber wirksam

Die Regierung will mehr Lehrlinge in Betriebe unterbringen und dafür die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) kräftig zurückstutzen. Am Dienstag sollen dafür im AMS-Verwaltungsrat entsprechende Budgetkürzungen bzw. -umschichtungen beschlossen werden.

Die einst wegen akuten Lehrstellenmangels ins Leben gerufenen „staatlichen Ersatzlehrstellen“ seien in Zeiten von Lehrstellenüberhang in einigen Bundesländern nicht mehr nötig, so die Begründung. Die aktuell rund 9000 ÜBA-Lehrlinge sollen möglichst rasch in Betriebe wechseln oder zumindest ein Pflichtpraktika in einem Betrieb absolvieren müssen.