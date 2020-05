UBS-Händler verzockt 1,5 Mrd. Euro

Obwohl die Bank in ihrem Statement versichert, dass von den Malversationen keine Anlegergelder betroffen seien, bleibe ein Vertrauensverlust, fürchten Analysten. "Auch wenn die Summe nicht so hoch ist, wirft es ein sehr schlechtes Licht auf die UBS", sagt Claude Zehnder von der Zürcher Kantonalbank.



Und das nicht zum ersten Mal. So hat das Geldhaus reichen Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen und musste in Folge im Vorjahr 780 Millionen Dollar Strafe zahlen und die Namen von rund 4500 Steuersündern an die US-Steuerbehörde herausrücken. Auch in den Betrugsfall Madoff ist die UBS involviert. Der Fonds, der für Geschädigte mit dem Eintreiben von Geldern beauftragt ist, hat die Bank auf 1,4 Milliarden Euro geklagt.



In der Schweiz selbst ist das Institut ebenfalls nicht mehr gut angeschrieben, geriet es doch während der Finanzkrise in Schieflage und musste mit Staatsgeldern in Höhe von 46,7 Milliarden Euro unterstützt werden.