UBM-Chef Winkler: Wie ein Kapitän eines Schiffes in einer Nebelbank

Die Corona-Krise hat auch die Wiener UBM, Europas führenden Hotelentwickler, fest im Griff. Seit Beginn der Krise hat sich der Aktienkurs der UBM zwischenzeitig mehr als halbiert.

„Ich fühle mich wie der Kapitän eines Schiffes, das in eine nicht angekündigte Nebelbank geraten ist. Wir haben das Tempo maximal gedrosselt und ich geh davon aus, dass wir auf keinen Eisberg treffen werden“, sagt UBM-Chef Thomas Winkler. „Die Börse geht bei Unsicherheit gravierend nach unten und versucht, in die Zukunft zu schauen. Es ist aber schwierig, im dichten Nebel die Zukunft einzuschätzen.“ Man müsse nun Leadership zeigen und machen, fügt er hinzu, was zu machen ist.

Dabei hat die UBM ein Geschäftsprinzip, das in der Krise einer Lebensversicherung gleicht: Die Projekte werden meist lange vor der Fertigstellung verkauft, Forward-Verkauf heißt das im Fachjargon.

Der Verkäufer sichert sich so vorzeitig einen fixen Kaufpreis und eine Finanzierung, der Käufer früh eine Anlagemöglichkeit. Forward-Käufe sind meist günstiger, weil der Käufer am Risiko des Projekts beteiligt wird.

„Wir haben alle Hotel- und Büro-Projekte, die 2020 fertig werden, forward verkauft“, sagt Winkler zum KURIER. „Und 40 Prozent unseres Geschäfts ist Wohnbau und der ist am geringsten von Corona betroffen.“