Uber steigt in den Lkw-Güterverkehr ein

US-Erfahrung

Der Konzern betreibt das Geschäft bereits in den USA und in den Niederlanden. In den USA erwirtschaftet Uber Freight mit den Vermittlungsprovisionen Quartalsumsätze von mehr als 125 Mio. Dollar (112 Mio. Euro). Im Unterschied zum europäischen Markt, der von mittelständischen Unternehmen mit eigenen Lkw-Flotten geprägt ist, arbeiten in Nordamerika viele Fahrer mit ihrem Truck auf eigene Rechnung.

Uber ist nicht die erste Online-Plattform, die in der Vermittlung von Lkw-Fahrten in Europa ein lohnendes Geschäft wittert. Das Berliner Start-up-Unternehmen Sennder sammelte für einen ähnlichen Dienst vor kurzem rund 60 Mio. Euro bei Investoren ein, darunter der Finanzinvestor Lakestar.