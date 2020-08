Uber-Mitbewerber Lyft setzt Betrieb in Kalifornien aus

Der Fahrdienst-Vermittler Lyft setzt seinen Betrieb im US-Bundesstaat Kalifornien wegen des Streits um den Status von Fahrern aus. Der Grund ist die Entscheidung eines Richters, dass auf solchen Plattformen aktive Fahrer in dem Bundesstaat gemäß einem Gesetz von 2019 als Mitarbeiter statt als unabhängige Unternehmer behandelt werden müssen.

Lyft zieht es aber vor, den Betrieb zu stoppen. Der Chef des größeren Lyft-Rivalen Uber, Dara Khosrowshahi, stellte zuvor ein ähnliches Vorgehen in Aussicht.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Blogeintrag rief Lyft seine Kunden auf, im November für eine Regelung zu stimmen, die Fahrdienst-Vermittler von dem Gesetz ausnehmen würde. Uber und Lyft unterstützen die "Proposition 22" und hatten versucht, das Verfahren um den Status der Mitarbeiter bis dahin hinauszuzögern. Vor zehn Tagen erließ der Richter jedoch auf Antrag der Behörden eine einstweilige Verfügung, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Bei Lyft entfielen 16 Prozent aller Fahrten auf Kalifornien.