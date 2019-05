Uber gelingt nur holpriger Start an der Börse

Ein verschneiter Abend in Paris. Dem Kanadier Garrett Camp und dem Amerikaner Travis Kalanick will es einfach nicht gelingen, ein Taxi zu ergattern. Der Ärger darüber war Basis für eine Geschäftsidee, die zu einem der größten Börsengänge der Finanzgeschichte führen sollte: Der Fahrdienst-Vermittler Uber, gegründet im März 2009 in San Francisco, fuhr gestern an die New York Stock Exchange.