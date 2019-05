Uber: Der größte Börsegang seit Facebook

Khosrowshahi hatte vor zwei Jahren Uber-Mitbegründer Travis Kalanick an der Spitze des Konzerns abgelöst. Kalanick hatte nach einer Reihe von Skandalen den Hut nehmen müssen. Die Vorwürfe an ihn beziehungsweise das Unternehmen reichten von Diskriminierung über Sexismus bis zu Machokultur. Khosrowshahi verpasste Uber ein besseres Image.

Guter Start

Auch wenn US-Präsident Donald Trump mit Tweets jüngst wieder Aktienanleger verunsichert hat – die Börsenphase ist für Neulinge eine durchaus gute. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres hat der S&P-Index der New Yorker Börse rund 18 Prozent gewonnen. Das war der beste Jahresstart seit 1987. An der Technologiebörse Nasdaq machte das Plus 22 Prozent aus, der beste Wert seit 1991.