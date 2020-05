Simandl wehrt sich gegen U-Haft

Im Krimi um die mutmaßlichen Malversationen des Ex-Begas-Vorstandes Rudolf Simandl hat das Wiener Landesgericht Wien ein Machtwort gesprochen. Über Simandl wurde am Freitag die U-Haft verhängt. Der Richter begründet diese mit Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Simandls Verteidiger Roland Kier wird am Montag eine Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht Wien einbringen. „Für uns ist aber nach wie vor auch die Fluchtgefahr gegeben“, sagt Erich Mayer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) zum KURIER. Der Grund: Simandl soll in Liechtenstein mehrere Millionen Euro gebunkert haben. Auch habe der Ex-Begas-Boss ein Haus auf Gran Canaria. So hat die WKStA Rechtshilfeersuchen nach Liechtenstein und nach Spanien gestellt. Im Haftbefehl zum Ermittlungsverfahren (Aktenzahl 3 St 36/12z) führt Korruptionsstaatsanwalt Simon Himberger eine Latte an Verdachtmomenten in Sachen Untreue und Abgabenhinterziehung an: Simandl soll Gasgutscheine zu privaten Zwecken ausgefolgt haben. Auch soll er Scheinrechnungen für „Begas-Essen“ von Gastwirten erhalten haben, die ihm dann „Gutschriften“ für private Konsumation einbrachten. Und er soll sich „Urlaubsabfindungen und nicht vorgesehene Prämien-Akontierungen auszahlen“ haben lassen.

„Der größte Vorwurf ist, dass er vom Bauunternehmer Ortner 1,32 Millionen Euro für das Unternehmen erhalten habe, aber dieses Geld nicht an die Begas weitergeleitet habe“, sagt Verteidiger Kier. Simandl bestreitet das.