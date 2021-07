Millionen-Pleite einer Schaltanlagenfirma

Bei der SAM Schaltanlagen und Metallverarbeitungs GmbH mit Sitz in Neutal, Burgenland, hat offenbar der Blitz eingeschlagen. Das Unternehmen hat laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform ein Insolvenzverfahren beantragt. Den rund 150 Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Das Unternehmen soll zu besten Zeiten rund 80 Mitarbeiter beschäftigt haben. 13 Mitarbeiter sind mit 31. Oktober 2016 gekündigt worden. Darunter sind auch zwei Betriebsräte und ein Invalider. Diese Kündigeungen müssen aber per Gericht erfolgen.