Twitter-Mitarbeiter berichten über „empathielosen“ Rauswurf

Knapp die Hälfte seiner Angestellten hat der Kurznachrichtendienst Twitter gekündigt. Nun teilen die ihre teils erschreckend empathielosen Erfahrungen, berichtet der „Stern“.

Kaum habe er die Führung übernommen, lege Musk bei Twitter die Axt an. Weil er mehr als eine Milliarde Kosten einsparen möchte, wird als erstes die Belegschaft massiv eingeschrumpft: Knapp die Hälfte der Twitter-Angestellten haben am Freitag ihren Job verloren. Unter dem Hashtag #oneteam teilen sie ihre Geschichten. Und erhalten ein warmes Feedback, berichtet die deutsche Wochenzeitschrift.

Schon die Nachricht zur Kündigung habe brutal geklungen: Per Mail wurden betroffenen Mitarbeiter informiert, dass ihre Leistung nicht mehr benötigt wird. Doch in der Praxis scheint der Rauswurf oft noch deutlich harscher erfolgt zu sein: Viele Mitarbeiter wurden schlicht aus dem Arbeitsgerät ausgesperrt, so der Stern weiter

Eiskalter Rauswurf

Das hätten gleich mehrere ehemalige "Tweeps", wie sich die Twitter-Belegschaft zärtlich selbst bezeichnet, berichtet. "Das sieht nicht gut aus. Ich kann nicht mehr in meine Mails. Der Mac geht nicht mehr an", postete laut Stern der für Partnerschaften mit dem Entertainment-Sektor verantwortliche Chris Younie in der Nacht zum Freitag. "Toll, dass das um drei Uhr morgens passiert. Sehr rücksichtsvoll", fügt er noch sarkastisch hinzu.

Auch Community Manager Simon Balmain soll nicht durch die Mail von seiner Kündigung erfahren haben. "Sieht aus, als wäre ich arbeitslos. Ich wurde gerade remote aus meinem Laptop ausgesperrt und von Slack entfernt", klagt er. Eine ehemalige Angestellte, die sich nur "neeks" nennt, berichtet sogar von einem noch umfassenderen Rauswurf: "Mein gesamtes Team wurde gerade ausgeloggt. Offiziell ein Ex-Tweep. Es war ein wilder Ritt."

Frust und Ärger

Doch obwohl Frust und Ärger durchaus zwischen den Zeilen zu lesen sind: Die meisten Tweets zum Hastag Oneteam sind positiv – gegenüber den ehemaligen Kollegen, aber auch der Zeit beim Konzern, schreibt das Wochenmagazin. "Es sieht so aus, als wäre meine Zeit bei Twitter zu ende. Es stinkt. Tweeps: Ihr seid die besten der besten. Wir sehen uns", twittert etwa Jenna Hitchcock. "Weint nicht, weil es vorbei ist. Freut euch, dass es passiert ist", rät Myriam. "Ich bin dankbar, das alles erleben zu können. Danke an jede einzelne Person, die Twitter so unglaublich besonders gemacht hat", trauert Juan Shishido.