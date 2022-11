Musk: Verifizierte Twitter-Konten in den USA nur mit 8-Dollar-Abo

Am Mittwoch verteidigte Musk seine Pl√§ne. "An alle N√∂rgler, beschwert Euch bitte weiter, aber es kostet acht Dollar." Kritiker hatten sich aber nicht nur an dem Preis f√ľr die Verifizierung gest√∂rt. Sie bef√ľrchten, dass der eigentliche Zweck des Verifizierungsh√§kchens gef√§hrdet werde, n√§mlich die Echtheit eines Kontos zu garantieren.

Musk war bei der Twitter-√úbernahme unter anderem mit der Ansage angetreten, Fake-Accounts und Spam auf der Plattform auszumerzen. So schrieb er am Mittwoch: "Unser Ziel ist, Twitter zur korrektesten Quelle f√ľr Informationen auf der Welt zu machen, ohne R√ľcksicht auf politische √úberzeugungen." Am Wochenende hatte er selbst einen Link zu einer v√∂llig unbegr√ľndeten Verschw√∂rungstheorie zum Angriff auf den US-Politikergatten Paul Pelosi bei Twitter weiterverbreitet - und sp√§ter kommentarlos gel√∂scht.

Musk will k√ľnftig die zahlenden Kunden mit zus√§tzlichen Vorteilen locken. So sollen Tweets von Abo-Konten k√ľnftig bevorzugt behandelt werden. Die Abonnenten sollen au√üerdem nur noch die H√§lfte der sonst √ľblichen Werbeeinblendungen zu Gesicht bekommen. Au√üerdem sollen sie in der Lage sein, l√§ngere Videos und Audioinhalte auf der Plattform zu ver√∂ffentlichten. Gleichzeitig lud Musk Verlage ein, Inhalte hinter einer Bezahlschranke f√ľr Twitter-Blue-Abonnenten verf√ľgbar zu machen.

Musk steht nach der √úbernahme von Twitter unter Druck, den rund 44 Milliarden Dollar teuren Kauf wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Neben seinem eigenen Verm√∂gen nahm er daf√ľr Bankkredite auf und holte andere Investoren an Bord. Musk nahm f√ľr den Deal rund 13 Milliarden Dollar an Schulden auf, die letztlich auf Twitter lasten. Laut Medienberichten kostet die Bedienung der Verbindlichkeiten zusammen mit den bisherigen Schulden von Twitter rund eine Milliarde Dollar j√§hrlich. Das w√§re mehr als Twitter aktuell an freiem Geld daf√ľr erwirtschaftet.