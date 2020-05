Twitter braucht ein neues Federkleid

Warum Costolo aber wirklich (Vorstands-)Federn lassen musste: Es war ihm nicht gelungen, Twitter in die Gewinnzone zu führen. Das vor neun Jahren gegründete Unternehmen schreibt noch immer rote Zahlen. Im ersten Quartal 2015 weiteten sich die Verluste sogar noch aus – auf 162 Millionen Dollar. Die für die Einnahmen so nötige Werbung sei zu wenig auf die Nutzer zugeschnitten, so Rosen-Philipp. Und außerdem: Mit nur 140 Zeichen fehle es Twitter an einer wirklichen Massentauglichkeit.

Die Probleme sind schon länger bekannt – was auch am Aktienkurs abzulesen ist. Beim Börsengang im Herbst 2013 wurden die Aktien zum Stückpreis von 26 Dollar ausgegeben. Am ersten Tag schoss der Kurs zeitweise um 200 Prozent hoch und beendete den Premierentag an der Börse mit einem satten Plus von 75 Prozent. Rapide ging es weiter, bis zum Allzeithoch von 75 Dollar im November 2013. Im Anschluss schmierte die Twitter-Aktie allerdings immer wieder ab und wurde zuletzt für rund 35 Dollar gehandelt.