TV-Konzerne suchen Schulterschluss: Fusionsdruck wegen Netflix

Auch in Unterföhring bei München heißt es dazu: Der Chefwechsel von Beaujean zum früheren RTL-Manager Habets "ändert nichts an der Einschätzung zuständiger Kartellbehörden zum deutschen TV-Markt". Beaujean hatte stets betont, RTL und ProSiebenSat.1 hätten zusammen 70 bis 80 Prozent Werbemarktanteil - allein deshalb sei eine Fusion nicht möglich. ProSiebenSat.1-Großinvestor MediaForEuropa (MFE) rechnet ebenfalls eher nicht damit, dass RTL und ProSieben zusammengehen könnten, heißt es in Aktionärskreisen. MFE, von Italiens ehemaligem Regierungschef Silvio Berlusconi kontrolliert, kommentierte den Abgang von Beaujean nicht.

Habets soll mit seiner Erfahrung in der Führung globaler Medienfirmen "die Entwicklung von ProSiebenSat.1 zu einem Digitalkonzern weiter vorantreiben". In der Branche heißt es: "Es wird wohl jemand gesucht, der mehr Visionär ist." Beaujean, der als Finanzvorstand begonnen hat, gilt vielen eher als Herr der Zahlen und Kostensenker in der Corona-Krise.