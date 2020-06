Turbulenter Börsestart für Facebook

Im Silicon Valley im Norden von Kalifornien geht es seit Donnerstagabend rund. Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Facebook, und hunderte seiner Mitarbeiter feierten mit Standing Ovations am Firmensitz ausgelassen den lang erwarteten Börsestart der Internet-Plattform. Der Ausgabepreis von 38 US-Dollar wurde zu Handelsstart mit 42,05 Dollar zwar übertroffen. Allerdings blieb der Erstkurs hinter den Erwartungen zurück. Denn die Rede war sogar von bis zu 75 Dollar gewesen. Die harte Realität: Der Schlusskurs lag nur 23 Cent oder 0,61 Prozent über dem Ausgabekurs. Nur massive Stützungskäufe durch Banken hatten verhindert, dass die Aktie unter den Ausgabepreis abrutscht, hieß es.

Zuckerberg begab sich nicht selbst nach New York, wo Facebook an der Technobörse Nasdaq notiert. Das traditionelle Läuten der Börseglocke zu Handelsbeginn vollzog er, eingehüllt im bekannten dunklen Kapuzenpulli, lieber im Kreis seiner Mitarbeiter auf elektronischem Weg via Liveschaltung. Überschattet wurde der Handelsstart von technischen Problemen. Infolge zu vieler Kauf- und Verkaufaufträge verzögerte sich der Start um eine halbe Stunde.