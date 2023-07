Tupperware-Aktie steigt um knapp 600 Prozent

Die Aktie notierte seit Mai sogar unter einem Dollar (Penny Stock) und liegt jetzt über 4 Dollar. Das Kursfeuerwerk hat Experten zufolge daher einen anderen Hintergrund. Tupperware wurde zum Zielobjekt von Spekulanten. Ähnlich wie etwa bereits bei Bed Bath & Beyond, GameStop und anderen sogenannten „Meme“-Aktien geschehen, dürften kurzfristig in großer Zahl Kleinanleger auf den Titel aufgesprungen sein. Der Ursprung für den Hype dürfte wie so oft in den sozialen Medien liegen.