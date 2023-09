Türkischer Kryptobörsen-Chef zu 11.196 Jahren Haft verurteilt

Der Gründer der Digitalwährungsbörse Thodex und seine zwei Brüder sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in der Türkei zu je 11.196 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Für Faruk Fatih Özer und seine Brüder sei das Urteil am späten Donnerstag nach kurzem Prozess vor einem Gericht in Istanbul gefallen, berichtete Anadolu am Freitag.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 29-jährigen Özer eine Haftstrafe von 40.562 Jahren wegen Geldwäsche, Betrugs und der Bildung einer kriminellen Organisation gefordert.

