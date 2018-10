TU-Professor: Nachrüstung von älteren Diesel-Pkw ist wirtschaftlich ein Nonsens

„Technisch ist eine Nachrüstung möglich, aber wirtschaftlich bei Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 eigentlich ein Nonsens“, sagt Fahrzeug-Experte Bernhard Geringer von der Technischen Universität ( TU) Wien, zum KURIER. Bei älteren Fahrzeugen würden die Einbaukosten (bis zu 3000 Euro) annähernd so hoch sein wie der eigentliche Zeitwert des Fahrzeuges. Das mache wirtschaftlich keinen Sinn.

Dazu kommt, dass eine Hardware-Nachrüstung mit einem Harnstoff-Katalysator im Überlandverkehr die Stickoxide um 50 bis 70 Prozent verringern kann, aber auf Kurzstrecken im Stadtverkehr eher nicht. „Bei einem Stop-and-go-Verkehr in der Stadt werden sie kaum eine Wirkung erzielen“, sagt Geringer. Um die Stickoxide mittels einer Harnstoff-Wasser-Lösung in Stickstoff und Wasser chemisch zu konvertieren, wird eine Temperatur zwischen 160 und 190 Grad Celsius benötigt. Im städtischen Kurzstreckenverkehr werden diese Temperaturen in der Regel nicht erreicht.

Und je weiter weg ein SCR-Katalysator vom Motor verbaut ist, desto schneller kühlen die Abgase ab.

Dazu kommt, dass bisher kein Hersteller die Garantie oder Haftung für diese Nachrüst-Bausätze übernehmen will. Doch bei zu niedrigen Temperaturen kann sich die Harnstoff-Lösung, auch AdBlue genannt, in den Katalysatoren in kristalliner Form ablagern. Erst bei Temperaturen höher als 250 Grad Celsius löst sich diese Ablagerung wieder auf.

„Wenn man aber in der Stadt damit herumfährt, kann es sein, dass diese Nachrüstlösung gar nicht mehr funktioniert, weil sie dafür nicht ausgelegt ist“, sagt der TU-Professor. Die Technische Universität führt zu diesem Phänomen wissenschaftliche Untersuchungen durch, weil das Adblue-Ablagerungsproblem bereits bei Lkw als Problem erkannt wurde.