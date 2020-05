TTIP: Die Transparenz ist noch nicht top

Mehr Transparenz bei den Freihandelsabkommen und „keine Einigung hinter verschlossenen Türen“: So lautete das Versprechen der designierten Handelskommissarin Cecilia Malmström vor dem EU-Parlament. Eine Woche später gibt es Zweifel: Zwar ist der EU-Chefverhandler für das USA-Abkommen ( TTIP), Ignacio Garcia Bercero, am Mittwoch in Wien und steht den Abgeordneten im EU-Ausschuss von Nationalrat und Bundesrat Rede und Antwort. Allein: Die Sitzung ist nicht öffentlich und ein Auftritt vor Medien nicht geplant. Das ist Wasser auf die Mühlen der TTIP-Gegner, die den Verhandlern ohnehin Geheimniskrämerei vorwerfen.

Dass die EU-Kommission Pressetermine verhindert habe, stimme nicht, betont ein Sprecher des Österreich-Büros: „Wir haben uns bemüht, leider war keine Zeit.“ Der Spanier sei mit Terminen im Hohen Haus und im Wirtschaftsministerium – im Beisein von NGOs – ausgebucht.