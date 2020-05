TTIP-Aufreger Klagsrechte: Reform oder Nebelgranate?

Um das Freihandelsabkommen ( TTIP) mit den USA zu retten, schlägt EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Verbesserungen für die umstrittenen Schiedsgerichte vor. Diese privaten Schlichtungsinstitutionen sollen Konflikte zwischen Konzernen, die sich in ihren Eigentumsrechten beschnitten sehen, und Regierungen beilegen. Damit werde jedoch die demokratische Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt und eine Konzernjustiz ermöglicht, befürchten TTIP-Kritiker.

Jetzt hat Brüssel auf die massive Kritik vor allem aus Österreich und Deutschland reagiert und Reformvorschläge vorgelegt. Sie teile die Ansicht, dass die traditionellen Investor-Staats-Schiedsverfahren (ISDS) zu viel Spielraum für Missbrauch böten und nicht transparent genug seien, so Malmström. Ihre Empfehlungen:

- Keine Paralleljustiz: Wer klagen will, soll sich entscheiden müssen: entweder vor dem Schiedsgericht oder vor der nationalen Justiz. Die Schiedsgerichte sollten künftig eher wie traditionelle Gerichte funktionieren. Deshalb soll ein Einspruch gegen Urteile möglich werden - bisher ist das meist ausgeschlossen oder stark eingegrenzt. Es soll überdies eine fixe Liste von Schiedsrichtern geben, diese sollen nicht mehr wie bisher in mehreren Verfahren als Anwalt oder Richter auftreten können und müssen bestimmte Qualifikationen vorweisen.

- Recht auf Regulierung: Den Staaten soll ausdrücklich das Recht eingeräumt werden, legitime Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen ("right to regulate") - und zwar nicht im eher unverbindlichen Vorwort der Abkommen, sondern durch einen eigenen Artikel.

- Klarere Definitionen: In der Vergangenheit hätten schwammige Formulierungen wie das Versprechen eines "stabilen Geschäftsumfeldes" zu Klagen regelrecht eingeladen, räumte Malmström ein. Eine enger definierte Festlegung, was eine "faire und gerechte Behandlung" für Konzerne bedeutet, soll Klagsfluten künftig eindämmen helfen. Künftig müsse in jedem Fall der Verlierer die Kosten tragen - das soll Klagen auf Verdacht verhindern.

- Mehr Transparenz: Bisher musste der Steuerzahler bei für die Staaten verloren gegangen Prozessen zwar die Zeche zahlen. Informationen erhielt er zu den Klagen aber nur in seltenen Fällen. Künftig sollen alle Dokumente und Prozesse öffentlich sein.

Gleichzeitig regt die Kommissarin an, dass die EU sich für den langfristigen Aufbau eines ständigen internationalen Investitionsgerichtshofes einsetzen sollte. Dieser könnte die herkömmlichen privaten Schiedsgerichte auf lange Sicht komplett ablösen. Die nun vorgelegten Reformvorschläge garantierten, dass Staaten Investoren nur dann Entschädigungszahlungen leisten müssten, wenn diese unfair behandelt worden seien.