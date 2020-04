Tschechien will Grenze zu Österreich am 1. Juli öffnen

Nach Angaben des tschechischen Außenministers Tomas Petricek können tschechische Touristen ab Juli oder sogar schon früher Österreich und die benachbarte Slowakei besuchen, wenn sich die Coronavirus-Pandemie in der Region günstig entwickle, sagte er in einem Zeitungsinterview am Montag der Nachrichtenagentur CTK zufolge. Zudem glaube er an eine Rückkehr zu Schengen ab Juli.

"Wir wollten die Slowakei oder Österreich (...) ab Juli für Touristen öffnen und möglicherweise andere Reiseziele ab August. Wenn die Situation positiv bleibt, geht es vielleicht sogar noch schneller", sagte Petricek der Finanzzeitung "Hospodarske noviny" (HN). Es sei jedoch verfrüht, über Reisen in Länder wie Italien, Frankreich und die USA zu sprechen, die von der Pandemie am meisten betroffen sind, so der Sozialdemokrat.