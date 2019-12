Trotz Trump, Brexit & Co.: 2019 war ein starkes Aktienjahr

„Weil es an Alternativen zu Aktien mangelt“, erklärt Rechberger. Sichere europäische Staatsanleihen seien sündteuer, auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank ( EZB) aufkauft, was zu bekommen ist. Die beängstigend hohen Kurse dieser Anleihen erinnern Rechberger an die Tulpenhausse in den 1630er-Jahren, die als erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte gilt. Weitere Käufe durch die EZB werden aber dafür sorgen, dass die Anleihenkurse nicht abrutschen.