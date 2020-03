Trotz Notenbank-Maßnahmen: Europas Börsen stürzen ab

Im ATX tendierten die Papiere der Telekom Austria mit einem vergleichsweise glimpflichen Abschlag von 4,98 Prozent an der Spitze des Wiener Leitindex. Für viele Notierungen ging es im zweistelligen Bereich in die Verlustzone.

Einen weiteren Kurseinbruch erlitten etwa die Titel des Cateringunternehmens DO & CO. Sie sackten zunächst um 15 Prozent ab. DO & CO ist stark vom Geschäft mit Airlines abhängig und damit besonders von der Krise betroffen. Dahinter folgte das Indexschwergewicht Erste Group für dessen Kurs es um 11,23 Prozent nach unten ging. Die Anteilsscheine des Baustoffkonzerns Wienerberger verbilligten sich ebenfalls um massive 10,74 Prozent.