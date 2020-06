Zinsen auf Rekordtief, vielleicht geht’s noch tiefer

EZB

Mehr fürs Sparen wird es so bald sicher nicht geben. Eher wird das Gegenteil der Fall sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag den Leitzinssatz für den Euroraum zwar unverändert bei 0,25 Prozent belassen. Eine Änderung war allerdings an den Formulierungen zu merken, die EZB-Chef Mario Draghi im Anschluss an die Zinssitzung fand. Diesei bereit "für weitere unkonventionelle Maßnahmen", sagteDraghi. "Wenn nötig, können wir schnell handeln."

Der "Gegner", den die EZB bekämpfen will, ist eine mögliche Deflation (Preis- und Lohnverfall auf breiter Front). Im März dürfte die Inflationsrate im Euroraum nur noch 0,5 Prozent ausgemacht haben. Als stabil sieht man in der EZB Teuerungsraten von knapp weniger als zwei Prozent an.