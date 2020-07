Trotz Corona: Um ein Drittel mehr E-Auto-Käufe in Österreich

Der Absatz von E-Autos wächst auch in Österreich kräftig. Zunehmende Auslieferungen von E-Autos und steigendes Kaufinteresse sorgten trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 für eine positive Entwicklung am heimischen E-Mobilitäts-Markt, heißt es in einer Studie des Beraters PwC.

Aktuell treffe die starke Nachfrage der Verbraucher auf ein noch begrenztes Angebot bzw. lange Lieferzeiten, "weshalb die Effekte der staatlichen Fördermaßnahmen in Österreich erst im kommenden Jahr deutlicher zu spüren sein werden", so Günther Reiter, Automotive Leader bei PwC Österreich, am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Setze sich der Absatzerfolg elektrifizierter Fahrzeuge fort, so erreichten die europäischen Automobilhersteller voraussichtlich in diesem Jahr die neuen CO2-Grenzwerte der EU.

In Österreich sind die Neuzulassungen von E-Autos im zweiten Quartal deutlich um 36 Prozent gestiegen, im ersten Halbjahr lag ihr Anteil an allen neu zugelassenen Pkw bei 15 Prozent. Die stärksten Zuwächse gab es in den Monaten April bis Juni bei Plug-In-Hybriden (+234 Prozent) wie aus der aktuellen Ausgabe des "E-Mobility Sales Review Q3 2020" von PwC hervorgeht.