Versorger schlagen Alarm: Immer weniger Trinkwasser in Österreich

Schuld sind die Folgen des Klimawandels . Schneearme Winter und trockene Sommer bringen kaum Wasser in den Kreislauf. Auch dass der Niederschlag vermehrt in Form von Starkregenereignissen auftritt, helfe den heimischen Wasserversorgern nicht, sagt Nikolaus Sauer , Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) , dem KURIER. "So rinnt das Wasser gleich wieder in der Donau ab. Wir brauchen Wasser, das in den Regionen bleibt, um die Wasserversorgung zu sichern."

Und das Problem breitet sich aus: War bis vor einigen Jahren hauptsächlich Ostösterreich betroffen, trocknet nun auch der Westen des Landes vermehrt aus. Und das, obwohl es dort rund drei Mal so viel Niederschlag gibt wie im Osten.

Die Wasserversorgung in Österreich gerät verstärkt unter Druck. In fast ganz Österreich fallen die Grundwasserstände. Eine Untersuchung der Umweltorganisation Greenpeace im vergangenen Jahr ergab, dass 60 Prozent der Messstellen einen niedrigen Wasserstand aufweisen.

In den vergangenen Jahren seien die Grundwasserstände sogar teils so tief gewesen, wie in den vergangenen 100 Jahren nicht. Und die Herausforderungen würden immer größer werden. "Das macht uns als Wasserversorger doch ein bisschen Angst, was da auf uns zukommt", so Sauer.

Wasserbedarf steigt in Landwirtschaft und wegen Rechenzentren

Gleichzeitig würde der Wasserbedarf immer weiter steigen, etwa weil mehr Rechenzentren gebaut werden, die mit Wasser gekühlt werden. Aber auch die Landwirtschaft könnte wegen häufiger auftretender Dürreperioden einen höheren Bedarf an Bewässerung haben.

Allein für Niederösterreich könnte der Bedarf bis zum Jahr 2050 je nach Schätzung um 25 bis 37 Prozent steigen, wie ein Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2024 ergab. Das Grundwasserangebot in dem Bundesland, das in Teilen zu den trockensten Gebieten Österreichs gehört, könnte sich bis dahin um 14 Prozent verringern.

Um die Versorgung langfristig sicherzustellen, fordern die heimischen Wasserversorger eine Aufstockung der Kofinanzierung seitens des Bundes. Investitionen werden nämlich großteils von den Wasserversorgern (meist Unternehmen, die im Allein- oder Mehrheitseigentum der öffentlichen Hand liegen) unter Förderung durch Bundesmittel getätigt.

Wasserversorger verlangen 150 statt 69 Millionen Euro jährlich

Die Gelder zur Kofinanzierung sollten von aktuell 69 Millionen Euro auf mindestens 150 Millionen Euro jährlich erhöht werden "für den Werterhalt von bestehenden Anlagen", so die Forderung. Gleichzeitig soll der Bund zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um Anlagen an die zunehmenden Herausforderungen wegen des Klimawandels anzupassen.

Dies würde "Investitionen erheblichen Umfangs" bedeuten, so die Studie. Etwa für die Modernisierung alternder Infrastruktur oder moderne Aufbereitungstechnologien. Auch überregionale Verbundleitungen gewinnen an Bedeutung, wenn Wasser von regenreichen in niederschlagsarme Gegenden transportiert werden soll.

"Über die Wasserversorgung wird nicht viel gesprochen, solange der Wasserhahn fließt. Aber wir Versorger zählen zur kritischen Infrastruktur. Investitionen in die Trinkwasserversorgung stärken die langfristige Versorgungssicherheit", sagt Sauer.