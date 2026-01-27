Niederösterreich

Trinkwasser in Neupölla darf nicht getrunken werden

Ein Tropfen hängt an einem dunklen Wasserhahn.
Das Wasser der Katastralgemeinde von Pölla (Bezirk Zwettl) ist derzeit nicht genießbar – auch im abgekochten Zustand.
27.01.26, 18:00

Bewohnerinnen und Bewohner von Neupölla müssen vorübergehend auf das Trinken von Leitungswasser verzichten. Bei routinemäßigen Kontrollen wurden Verunreinigungen festgestellt, wie der ORF Niederösterreich berichtet.

Die anschließend eingeleiteten Untersuchungen werden frühestens Ende nächster Woche Ergebnisse liefern. Als Ursache für die Verunreinigungen werden laut Medienberichten per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, sogenannte PFAS, angegeben.

Waschen möglich

Das Wasser darf vorerst nur zum Waschen, Duschen und zur Körperpflege verwendet werden. Vom Verzehr im abgekochten Zustand wird ebenfalls abgeraten. Im lokalen Kaufhaus in Neupölla können Einheimische pro Person einen 6×1,5-Liter-Träger Wasser kostenlos erhalten.

ORF Zwettl
kurier.at, kle 

