Wie ein Start-up aus NÖ Böden gegen Trockenheit rüstet

Der Ausgangsstoff für Retentis, das Produkt von AgroBiogel, ist dagegen der natürliche Stoff Lignin. In der Zellstoffindustrie - die etwa die Papier- und Textilindustrie beliefert - fällt Lignin als Holzreststoff an. Er wird bisher meist thermisch verwertet, also für die Fernwärme- oder Stromerzeugung verbrannt. AgroBiogel macht aus Lignin ein Granulat, das in den Boden eingearbeitet wird. Es wird in gärtnerische Substrate beigemischt, direkt in Pflanzlöcher eingefüllt oder beim Säen in Ackerfurchen gestreut.