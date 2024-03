Treuhänder soll Verwertung von Benkos Signa Prime übernehmen

Am Montag in einer Woche stimmen die Gläubiger von Rene Benkos insolventer Gesellschaft Signa Prime über den Sanierungsplan ab. Sie haben Forderungen von rund 6,3 Milliarden Euro angemeldet. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten. Doch die Geldgeber sind zunehmend unzufrieden mit der Sanierung in Eigenverwaltung und dem Verfahren an sich, allen voran Versicherungen und Banken. Einer der Kritikpunkte lautet, dass relevante Immobilien zu rasch verkauft werden sollen.

Zu den derzeitigen Marktpreisen würde dies unter dem eigentlichen Wert erfolgen, fürchten sie. Sie haben in den vergangenen Wochen Druck gemacht, damit dies nicht geschieht.