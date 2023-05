Trendumkehr: Warum wieder weniger Väter in Karenz gehen

13 Prozent Väterkarenz

Gesunken ist auch die partnerschaftliche Teilung der Karenz. Bei nur noch rund 13 Prozent der Eltern beteiligen sich die Väter an der Elternkarenz, 2016 waren es noch 15 Prozent. Bei weiteren 5 Prozent bezieht der Vater zwar Kinderbetreuungsgeld, unterbricht seine Erwerbsarbeit aber nicht. In Summe heißt das, dass bei 82 Prozent der Paare der Mann weder in Karenz geht noch Kinderbetreuungsgeld bezieht.

Die Gründe

Als Gründe für die sinkende Väterbeteiligung sieht die AK zum einen ebenfalls die Auswirkungen der Pandemie, die aktuelle Arbeitsmarktlage, tradierte Rollenbilder sowie zuwenig finanzielle Anreize. So sollte etwa der Familienzeitbonus deutlich erhöht werden. Gegen das "veraltete und verkrustete Rollenbild" (AK-Sozialexpertin Ines Stilling) würde eine neue Imagekampagne helfen. Die letzte "Halbe-Halbe"-Kampagne fand 1996 statt.

Ein Motivator für die Väterbeteiligung ist auch das Einkommen der Mutter, geht aus der Erhebung hervor. So geht bei einem Brutto-Monats-Bezug von über 4.000 Euro der Frau, mehr als jeder dritte Vater in Karenz. Verdient die Frau vor der Geburt unter 1.000 Euro, nimmt nur jeder zwanzigste Vater Karenz in Anspruch. Ein KV-Mindestlohn in allen Branchen in der Höhe von 2.000 Euro könnte laut AK die Väterbeteiligung erhöhen.

Um den Wiedereinstieg in den Beruf zu erhöhen, fordert sie erneut einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes. Aber auch die Betriebe seien gefordert, familienfreundliche und planbare Arbeitszeiten zu schaffen, vor allem in frauendominierten Branchen.