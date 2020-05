Treichl: Der Wutbanker als Klassenfeind

Insider vermuten dahinter System und orten die Giftküche in der SPÖ, speziell im Kreis um Bundeskanzler Werner Faymann. Nicht ganz abwegig. Treichl eignet sich hervorragend als Feindbild, das imagemäßig angepatzt und als Bad-Banker in die Auslage gestellt werden kann. Mit seiner Politikerbeschimpfung - "zu feig", "zu blöd" - machte er sich (nicht nur) in der SPÖ viele Feinde, Faymann soll empört gewesen sein. Zuerst Staatsgeld nehmen und dann auf die Politiker hinhauen, das kam nicht gut an.



Schadenfreude und Neid spielen ebenfalls mit. Endlich ist der bestverdienende Banker des Landes, der 2007 dank Sonderbonus auf eine Rekordgage von 4,4 Millionen Euro kam, in der Bredouille. Dass er für 2010 450.000 Euro an Bonus zurückzahlte, weil die Bilanz rückwirkend neu gerechnet wurde, erfüllt da schon mit Genugtuung. Die Auftritte mit Ehefrau und Opernball-Chefin Desiree Treichl-Stürgkh als Glamour-Paar werden von der Neidgesellschaft ohnehin missgünstig beäugt. Alles in allem, Treichl gibt das perfekte Bild des Klassenfeindes ab.



Da argumentiert sich eine Teil-Verstaatlichung von Banken gegenüber den Wählern viel leichter. Sollten die Institute die am Euro-Gipfel beschlossene Aufstockung des Kernkapitals auf neun Prozent nicht aus eigener Kraft schaffen, wird es diesmal nicht mehr mit stimmrechtsloser Staatsbeteiligung abgehen. Und die SPÖ könnte endlich wieder bei den Banken mitreden. So wie in der glorreichen Vergangenheit, als man noch Länderbank, Zentralsparkasse, Bawag, CA und Bank Austria als Spielwiese hatte.



Treichls Stärke, parteipolitisch nicht so fest verankert und damit unabhängig zu sein, könnte sich jetzt als Schwachstelle erweisen. Er zählt zwar zum konservativen Lager, immerhin rettete er die ÖVP als deren Finanzreferent vor dem finanziellen Absturz, hat aber nicht annähernd den politischen Einfluss, den Raiffeisen hat.



Faymann-Sprecher Nedeljko Bilalic gibt sich zugeknöpft: "Wir reden erst dann über die Art und Weise des Kapitals, wenn die Banken tatsächlich die Hilfe des Staates brauchen. Das ist keine Frage der Parteipolitik, sondern der Regierung". Außerdem sei es nicht "Aufgabe des Regierungschefs, Gerüchte über Banker zu kommentieren".