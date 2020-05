Traumschiff MS Deutschland in Schieflage

Für 8. Oktober hat die MS Deutschland BeteiligungsgesellschaftmbH eine Versammlung der Anleihegläubiger in Frankfurt anberaumt. Auf dieser Versammlung sollen die Anleger darüber informiert werden, wie tief ihr investment unter Wasser ist. Außderdem soll Günther Beckstein, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt werden. Kapitalmarktexperten bezweifeln, dass Beckstein die nötige Fachkenntnis für diese Funktion hat. Jedenfalls müssen sich die Anleihezeichner auf finanzielle Einschnitte gefasst machen. „Die Anleihegläubiger soll die am 18. Dezember 2014 fälligen Zinszahlungen bis zum 30. Juni 2015 stunden und auf eventuell gegebene Kündigungsrechte verzichten“, so die SdK-Anlegerschützer.