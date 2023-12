Trauer um Waffen-Milliardär: Unternehmer Gaston Glock ist tot

Von Niederösterreich in die Welt

Glock war Kunststofftechniker, alss er 1963 in Niederösterreich eine Waffenproduktion gründete. Mittlerweile hat er weltweit Niederlassungen, unter anderen besitzt er ein Werk in den USA. Medienberichten zufolge sollen 80 Prozent der US-Cops auf das Produkt des gebürtigen Kärntners vertrauen. Dabei blies ihm am Anfang in den USA ein rauer Wind der etablierten Waffenproduzenten entgegen. Sie warfen dem unliebsamen Konkurrenten vor, "Plastikpistolen" zu produzieren, die Terroristen an Metalldetektoren vorbeischmuggeln könnten.

Aber Gaston Glock ging davon genauso wenig in die Knie wie bei einem Überfall im Jahr 1999. Dem mit einem Hammer bewaffneten Angreifer fehlten ein paar Zähne und er lag "mit ausgebreiteten Armen wie Jesus am Boden", zitierte der eine Zeitung dazu vor einigen Jahren einen Staatsanwalt. "You don`t mess with Gaston Glock", schrieb das renommierte US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" über ihn.