Transportbranche spürt Konjunkturflaute stärker

Die heimische Transportbranche spürt die flaue Konjunktur deutlich und fährt wieder im Rückwärtsgang. Die Mehrheit der Unternehmen erwartet laut Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, in den nächsten Monaten eine sinkende Nachfrage nach Transportleistungen. Und will weitere Arbeitskräfte abbauen.