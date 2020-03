Traditionsreiche Konditorei Demel wird ausgebaut

Coronavirus hin oder her – das Geschäft in der Konditorei Demel läuft gut. „Da gibt es keine Überraschungen, sagt Attila Dogudan, zu dessen Catering-Imperium Do&Co der traditionsreiche ehemalige k.u.k Hofzuckerbäcker gehört. Die Gäste kämen aus dem In- und Ausland, man habe viele Kunden aber wenig Platz.

Kürzere Schlange

Wenn es bei den internationalen Gästen Rückgänge gebe – wie derzeit durch die Infektionskrankheit – dann habe er wieder mehr Platz für einheimische Gäste. Die Schlange vor dem Lokal werde sozusagen nur kürzer.