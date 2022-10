Toyota krempelt E-Autoplan um mit Tesla im Blick

Der japanische Autobauer Toyota arbeitet nach Informationen von Insidern an einem Neustart seiner Elektroauto-Strategie. Der Branchenprimus wolle Produktionskosten senken, um am boomenden E-Automarkt dem US-Elektroautopionier Tesla und anderen Konkurrenten besser Paroli bieten zu k├Ânnen, sagten vier mit den Pl├Ąnen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Arbeiten an einigen der 30 laufenden Elektroauto-Projekte seien gestoppt worden.

Der Ende 2021 angek├╝ndigte 38 Milliarden Dollar (39,05 Mrd. Euro) schwere Plan der Japaner zur Umstellung auf reine E-Autos k├Ânnte Makulatur sein, wenn die diskutierten Vorschl├Ąge angenommen w├╝rden. Das Unternehmen ├Ąu├čerte sich dazu nicht. Toyota, f├╝r seine fr├╝hzeitige Einf├╝hrung teilelektrischer Hybridmotoren lange als umweltfreundlich gelobt, ist Sp├Ątz├╝nder beim Umschwung zu batterieelektrischen E-Autos (BEV). Umweltsch├╝tzer und auf Nachhaltigkeit setzende Investoren kritisieren, dass die Japaner Elektromobilit├Ąt zu langsam anpacken. Wie es von den Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weiter hie├č, stie├čen Toyota-Ingenieure und -Manager die ├ťberpr├╝fung an aus Sorge, den Kostenwettbewerb gegen Tesla zu verlieren. Tesla-Chef Elon Musk hat neue Ma├čst├Ąbe beim Bau von Elektroautos gesetzt. Die Amerikaner bauen Autos schneller etwa durch den Guss gro├čer Karosserieteile und arbeiten an einer effizienteren Batterieproduktion.