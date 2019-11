Toyota fährt Halbjahresrekord ein

Zum Umsatzzuwachs trug eine gute Nachfrage auf dem japanischen Heimatmarkt sowie in Nordamerika und Europa bei, hieß es. So setzte Toyota in Japan rund 1,1 Millionen Autos ab, um 109.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Zuwächse

In Nordamerika wurden rund 1,5 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, ein Zuwachs von rund 34.400. Auf dem europäischen Markt stieg der Absatz um rund 31.000 Autos auf 523.550 Fahrzeuge.

Für das gesamte Geschäftsjahr geht Toyota unverändert von einem Reingewinn von 17,8 Milliarden Euro aus. Dies wäre ein Plus von 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz dürfte sich 243,9 Milliarden Euro betragen, ein Minus von 2,4 Prozent.