Touristiker schlagen vor: Teureres Sightseeing zur Stoßzeit

Das soll auch helfen, die Besucher umzulenken. Bestenfalls in Gegenden abseits traditioneller Trampelpfade. Zu sogenannten „Geheimtipps“. Bleibt die Frage, wer dorthin will. Frühbauer sieht Potenzial. „Etwa 20 Prozent unserer Gäste sind nicht zum ersten Mal in der Stadt, kennen also schon vieles.“ So wird etwa das Beethoven-Haus in Grinzing zur Entzerrung der Besucherströme in den Tourenplan des Touristenbusses aufgenommen.