Tourismusstaatsekretärin: „Dieser Sommer wird ein spezieller“

Es gibt auch noch 36.000 Arbeitslose, die zuvor im Tourismus gearbeitet haben. Und das AMS Wien könnte viele Asylberechtigte in den Westen vermitteln, aber dort sind sie nicht gerade begehrt.

Das kann natürlich mit der Kultur des Herkunftslandes zu tun haben, was wir unter kulturelles Dienstleistungsverständnis verstehen, Eingliederung in Teams und Hierarchien und so. Wenn das nicht funktioniert, bringt das nichts. Ich hab da schon von Beispielen gehört die zeigen, wie schwierig das ist.

In der Gastronomie ist jeder vierte Mitarbeiter nur geringfügig beschäftigt. Handlungsbedarf?

An dieser Schraube müssen wir sicher auch drehen. Das muss man natürlich genau analysieren. Manchmal wollen die Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation nicht mehr arbeiten, oder aus steuerlichen Gründen. Auf Unternehmerseite müssen Spitzen abgedeckt werden, das funktioniert oft nur mit der Geringfügigkeit. Was mir aber in der Pandemie aufgefallen ist: Viele Mitarbeiter wollten nach der Kurzarbeit gar nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern weniger Stunden arbeiten. Dass junge Menschen häufig nur noch 30 bis 35 Stunden arbeiten wollen, ist eine neue Herausforderung für die Betriebe.