Tourismusministerin Köstinger: Skigebiete im Westen sind gut gebucht

Die Tourismusregionen und Länder bringen sich bereits in Stellung. In Italien fordert Tourismusminister Massimo Garavaglia die Abschaffung der 3-G-Pflicht mit Ende April. Dabei solle sich Italien an Spanien und Frankreich ein Beispiel nehmen, sagte er diese Woche zur Tageszeitung La Repubblica. „Die Durchimpfungsrate in Italien ist sehr hoch, wir müssen uns an andere Länder anpassen, um keine Marktanteile im Tourismus zu verlieren“, so der Minister. Die Testpflicht für einreisende Ausländer müsse überdacht werden.

Urlaub wie damals

In Österreich geht das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo davon aus, dass sich die Erholung des Tourismus weiter fortsetzen und sich die Nachfrage sukzessive dem vorpandemischen Niveau annähern wird. Für die Wintersaison 2021/22 erwartet man ein Gesamtnächtigungsvolumen von 56,7 Millionen. Damit würden die Nächtigungsstatistik um 22,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegen.