Winter Wonderland ade: Tourismus verabschiedet sich langsam vom Schnee

Osten im Nachteil

Und dabei gebe es ein West-Ost-Gefälle. Ostösterreich ist betreffend Schneeschwund eindeutig im Nachteil. "Es hat ja sogar in Wien und im Burgenland Skilifte gegeben", sagte der Branchensprecher mit Blick auf längst vergangene Zeiten und erinnerte etwa an eine Skisprungschanze am Roten Berg im 13. Bezirk und die Skipiste auf der Hohe-Wand-Wiese im 14. Bezirk. "Jetzt liegt vielleicht in der ersten Jännerwoche Schnee am Roten Berg." Und das war's.

Investitionen in Skilifte im Osten Österreichs "würde ich jetzt nicht tätigen - die große Zeit der Skilifte steht nicht bevor, diplomatisch formuliert", meinte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). "Im Westen funktioniert's, weil die Berge dort höher sind."

Betreffend Schnee hat es der Westen des Landes dadurch naturgemäß etwas leichter. "In Westösterreich gibt es überall höher gelegene Skigebiete - das wird drauf setzen und dabei bleiben", erwartet der Touristiker. Salzburg, Tirol und Vorarlberg profitierten weiterhin von höheren Lagen in den Alpen. "Das wird wohl bleiben - Obertauern und in Tirol fast alles inklusive Arlberg", bekräftigte Stanits.