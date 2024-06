Gastronomie und Hotellerie „Opfer der Inflation“

Wie es der Branche wirklich geht, sieht man beispielsweise an den Investitionen der Betriebe, die nach der Post-Corona-Aufholjagd 2021/2022 im vergangenen Jahr abgerissen sind. So hatte die OeHT 2022 noch 484 Förderfälle und davon ausgelöste Investitionen in Höhe von 590 Millionen Euro. Im abgelaufenen Jahr waren es 313 Förderfälle mit 412 Mio. Euro an damit ausgelösten Investitionen.

Die Kredite der OeHT orientieren sich am 3-Monats-Euribor der aktuell bei rund 3,7 Prozent liegt. Der Zinsaufschlag der OeHT liegt – unabhängig von der Bonität – bei 1,85 Prozent. Abzüglich des Zinszuschusses von 3 Prozent aus dem Grünen Tourismuskredit ergibt sich eine Zinsbelastung von aktuell rund 2,55 Prozent p. a. (der Nachhaltigkeitsbonus oder eventuelle Landesförderungen noch nicht einberechnet).

Last but not least geht es im Tourismus wie in vielen anderen Branchen auch um die Übergabe des Betriebes an die nächste Generation. Nach Schätzungen stehen 8.000 KMU in den kommenden zehn Jahren vor einer Betriebsübergabe, 50 Prozent davon seien dafür noch nicht gerüstet. Matzer: „Es kann zwei bis fünf Jahre dauern, bis ein geordneter Übergang gelingt – und ein richtiger Kraftakt sein.“