Kuhglocken für das Adrenalin

Weiße Pisten, blauer Himmel, man selbst mit fescher Haube mittendrin. Blöd nur, wenn man damit nicht bei den Daheimgebliebenen angeben kann. Weil es am Sessellift kein WLAN und damit keine Möglichkeit gibt, Fotos via Facebook oder WhatsApp zu posten. Der moderne Mensch scheint an solchen Situationen zu verzweifeln.

Touristiker reagieren. Weniger aus Nächstenliebe als aus Eigennutz. "Es ist das günstigste Marketing, wenn Bilder über Social Media in die Welt geschickt werden", sagt Christian Schnöller, Marketingleiter von den Bergbahnen Sölden. In Sölden wird das flächendeckende mobile Internet derzeit noch getestet. Eine Cloud soll sich ab nächstem Winter über die Pisten und den Ort legen. So wie in vielen anderen Skigebieten auch.

"90 Prozent der Postings aus dem Urlaub sind positiv", weiß Hubert Siller, Tourismusexperte vom Management Centrum Innsbruck (MCI). Er kommt gerade aus dem Disneyland in Orlando. "Von Freizeitparks kann der Tourismus noch viel lernen", sagt er. Aufs Herz der Gäste zielen und ihre Brieftaschen öffnen, laute das Motto.

Der Gast hat sich geändert. Postkarten schreiben war gestern. Heute werden Fotos, die man mit dem Handy von sich selbst macht, durch die Welt geschickt. "Es geht um den Selbstvermarktungstrieb der städtischen Menschen", meint Gilberto Loacker, der mit seiner Skyline Media AG auf Erlebnismarketing spezialisiert ist. Die Agentur steckt hinter dem neuen Adrenalin Cup Sölden.

Wer will, kann dabei etwa aus einem Starthaus starten, begleitet von Kuhglockengeläute und im Ziel von Jubelrufen empfangen werden. Alles vollautomatisch eingespielt und auf Video aufgenommen. Das gibt dem Gast das Gefühl, wichtig zu sein und vor allem die Möglichkeit, dieses Gefühl mit Freunden zu teilen. Denn keine zehn Minuten später ist das Video, inklusive Zeit- und Geschwindigkeitsmessung und einer Listung im Wochensiegerranking, abrufbar. Durch Eingabe der Skipassnummer via App. Loacker schätzt, dass fünf Prozent der Skifahrer in Sölden in den Adrenalin Cup einsteigen werden. Jack Falkner, dem Chef der Bergbahnen Sölden, war das immerhin "einen Betrag knapp unter der Millionengrenze" wert. Falkner: "Entscheidend ist, dass der Kunde etwas erlebt und davon erzählt."