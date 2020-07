Tourismus: EU-weit 44 Prozent weniger Nächtigungen

Die Zahl der Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben in den 27 EU-Ländern ist aufgrund der Coronakrise in den ersten vier Monaten 2020 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 44 Prozent auf 353 Millionen zurückgegangen. Die österreichische Tourismusindustrie kam dabei noch am glimpflichsten davon: Hierzulande war der Rückgang mit 26 Prozent EU-weit laut Eurostat am geringsten.

Reisebeschränkungen

Wie das Europäische Statistikamt am Donnerstag mitteilte, wurde Kroatien am härtesten von den Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie getroffen. Demnach ging in dem beliebten Urlaubsland die Zahl der Nächtigungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben, auf Camping- und Reisemobilstellplätzen um 70 Prozent zurück.