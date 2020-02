Tourismus: Die Angst vor Corona reist mit

Flucht vor dem Winter in Europa. Rund 1.100 Passagiere, vornehmlich aus Deutschland, hatten sich am 2. Februar mit dem Kreuzfahrtschiff Aidavita aufgemacht, drei Wochen lang Südostasien zu erkunden. Spätestens nach zwölf Tagen war klar, dass die Reise nicht planmäßig ablaufen würde. Das Schiff hatte zuvor zwar keinen chinesischen Hafen angelaufen. Trotzdem durfte die vietnamesische Halong Bucht nicht angelaufen werden. Aus Angst vor dem Coronavirus hatte die örtliche Tourismusbehörde Passagieren und Besatzung untersagt, an Land zu gehen. Enden soll die Reise am 23. Februar in Singapur.

Andere Kreuzfahrten

Weil sich die Reiseeinschränkungen mehren, zieht die Reederei Aida Cruises Konsequenzen: Die Asien-Saison, die noch bis April gelaufen wäre, wird mit nächstem Wochenende beendet. Die beiden betroffenen Schiffe Aidavita und Aidabella sollen in anderen Regionen eingesetzt werden.