Top-Gagen um neun Prozent gestiegen

Der Aufwand für das gesamte Vorstandsgremium inklusive Abfertigungen und Abfindungen ist im Vorjahr ebenfalls deutlich gestiegen. Die voestalpine rangiert auch hier auf Platz eins mit einem Plus um stolze 99 Prozent. Auf den Plätzen folgen OMV und Andritz.

Gut verdienen auch Aufsichtsräte (im Durchschnitt 28.000 Euro) in Österreich.

Am meisten kostete der Aufsichtsrat der Erste-Group mit 993.000 Euro (plus 94 Prozent von 2010 auf 2011), gefolgt von Wienerberger und RBI.

"Die Aufsichtsratsvergütung korreliert nicht mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen", sagt dazu Anlegerschützer Rasinger. Es gebe bei den Unternehmen beträchtliche, oft nur schwer nachvollziehbare Unterschiede.

Schweiz: Gehälter der Manager waren im Vorjahr stabil

Mit 5,95 Millionen Euro haben die Konzernchefs der 20 größten, börsenotierten Unternehmen in der Schweiz 2011 gleich viel verdient wie im Jahr davor. Dabei ist die Schere zwischen den Unternehmen weiter aufgegangen.

Der Unterschied zwischen den fünf am besten und den fünf am schlechtesten verdienenden Chefs der im bedeutendsten Aktienindex der Schweiz, dem Swiss Market Index SMI, gelisteten Unternehmen ist größer geworden. Die Top-CEOs kamen auf jeweils 7,5 Millionen Euro, während die untersten fünf CEOs 4,3 Millionen Euro nach Hause brachten. Das geht aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens PriceWaterhouseCoopers hervor. Vor der Krise, also 2007, haben die Manager noch deutlich mehr verdient, im Durchschnitt 7,5 Millionen Euro.

Ähnlich verlief die Entwicklung der größeren Unternehmen, die nicht im SMI notieren. Das obere Viertel verdiente auch hier deutlich mehr als im Vorjahr, das untere Viertel dafür deutlich weniger. Die durchschnittlichen Managerbezüge dieser Unternehmen stiegen um 6,1 Prozent auf 2,4 Mio. Euro.