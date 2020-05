Top-Gagen: ATX-Manager kassieren groß ab

Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass die Manager der größten deutschen börsennotierten Unternehmen wesentlich mehr verdienen. So streift ein Top-Manager eines der 30 Konzerne, die im deutschen Leitindex DAX notieren, im Durchschnitt jährlich rund 5,3 Millionen Euro ein. Einsam an der Spitze lag im Vorjahr VW-Chef Martin Winterkorn mit 15 Millionen Euro, gefolgt von Daimler-Boss Dieter Zetsche mit 8,2 Millionen Euro und den Deutsche-Bank-Vorstands-Zwillingen Jürgen Fitschen und Anshu Jain mit je 7,5 Millionen Euro. Auf Rang zehn liegt Johannes Teyssen, Chef des Energie-Konzerns E. ON, mit 5,5 Millionen Euro Salär.

Die Vergütungen der Österreicher sind am ehesten mit denen jener deutschen Manager vergleichbar, deren 50 mittelgroße Unternehmen im Börsenindex MDAX gelistet sind. Die Bandbreite dieser Vorstandsgehälter liegt zwischen 1,0 Million und 5,6 Millionen Euro. Im Durchschnitt kassierte ein MDAX-Manager im Vorjahr rund 2,3 Millionen Euro.