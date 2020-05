Standort Österreich kommt ins Schleudern

Die Alarmglocken schrillen laut. Der Wirtschaftsstandort Österreich hat erneut massiv an Attraktivität verloren. Das Weltwirtschaftsforum ( WEF) in Davos reiht die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nur noch auf Platz 21 von 144 Ländern.

Recht gut schneidet Österreich in Sachen Infrastruktur, Gesundheit oder bei der Leistungsfähigkeit der Unternehmen ab. Auf Unverständnis treffen hingegen die sozialpartnerschaftlichen Gepflogenheiten der Lohnverhandlung: In der Kategorie "Flexibilität der Lohnfestsetzung" landet Österreich auf Platz 142. Unter 144 Ländern, wohlgemerkt.

Allerdings wird die WEF-Rangliste – die es in dieser Form seit 2004 gibt – international viel beobachtet. In der Entscheidung von Unternehmen für oder gegen denStandortkönnte das eine Rolle spielen.