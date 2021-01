Tojners Universal Alloy übernimmt Luftfahrt-Zulieferer Cefival

"Montana Aerospace schließt gerade das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte ab", so CEO Markus Nolte. "In den letzten 48 Monaten haben wir insgesamt mehr als 500 Mio. Euro in neue Maschinen, Gebäude, Prozesse und Kompetenzen investiert."

Durch die Inbetriebnahme von zwei Werken in Rumänien und einem weiteren in Vietnam habe man in den vergangenen zwei Jahren etwa 1.200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch das Werk im oberösterreichischen Ranshofen sei aufgrund der hervorragenden Auftragslage im Bereich e-Mobility für die Zukunft gut aufgestellt.

Kurz vor Jahresende hat Michael Tojner ein kleines Varta-Aktienpaket verkauft, um den Erlös in Montana Aerospace zu investieren. "Wir sehen derzeit die große Chance, unsere Unternehmen im Aerospace-Segment für das Herausstarten aus der Covid-Krise zu rüsten."